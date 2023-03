Silvesterböller explodiert: Jugendlicher schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

In Neubrandenburg ist ein Jugendlicher bei der Explosion eines Silvesterböllers schwer an den Händen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag in der Oststadt.

Neubrandenburg - Der Betroffene war den Angaben zufolge mit anderen Jugendlichen unterwegs, die den vom Jahreswechsel liegengebliebenen Knallkörper fanden. Als dieser erneut entzündet wurde, wurde der Geschädigte an beiden Händen verletzt und kam in die benachbarte Klinik. Nun werde ermittelt, wer den Feuerwerkskörper entzündet hat. Die Polizei warnte in dem Zusammenhang nochmals davor, liegengebliebene Raketen oder Silvesterböller zu sammeln, anzuzünden oder gar selbst zu präparieren, damit sie erneut knallen. In diesem Fall habe der Jugendliche „noch Glück im Unglück gehabt“, sagte die Sprecherin. dpa