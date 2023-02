Skateboarder stößt mit Radlerin zusammen: Zwei Verletzte

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem Zusammenstoß mit einem Skateboard-Fahrer ist in Waren an der Müritz eine 68-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Zusammenprall am Donnerstag auf einem Gehweg unweit mehrerer Wohnhäuser mit Senioren an einem Festplatz. Die Radlerin wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Der 19-jährige Rollbrettfahrer wurde leicht verletzt.

Waren - Der Grund für den Zusammenstoß war zunächst unklar. Die Polizei mahnte in dem Zusammenhang, dass Rollschuhläufer, Skateboarder und Radfahrer auf jeden Fall entsprechende Schutzkleidung wie Helme tragen sollten. dpa