Sohn mit Holzbrett traktiert: Prozess gegen Mann gestartet

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Weil er seinen dreijährigen Sohn mit einem Holzbrett traktiert haben soll, muss sich ein Mann seit Donnerstag vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Dem 26-Jährigen werden Misshandlung eines Schutzbefohlenen sowie mehrere Fälle von gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, wie die Vertreterin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag sagte. Der Vorfall mit dem Jungen soll sich im Juni 2022 in Friedland bei Neubrandenburg ereignet haben, zwei weitere Fälle davor in Neubrandenburg und Friedland.

Neubrandenburg - Der Angeklagte, der in Untersuchungshaft sitzt, verweigerte zu Prozessbeginn eine Aussage.

Motiv für die Misshandlung soll Ärger des Mannes darüber gewesen sein, dass das Kind nicht ruhig gewesen sei. Er habe in der Wohnung seiner Partnerin - der Mutter des Kindes - einen Holztisch zertrümmert und mit einem 44 Zentimeter langen Brett dem Kind mehrfach auf Hinterteil und Rücken geschlagen. Es erlitt größere Hämatome. Als die Frau sich vor das Kind stellte, sei diese von dem Mann geschlagen worden. Die Frau habe die Polizei alarmiert.

Eine Zeugin aus der Kindertagesstätte sagte, das Kind sei in jener Zeit mehrfach „mit blauen Flecken übersät“ zur Kita gekommen. Das habe man kurz vor dem Vorfall auch dem Jugendamt mitgeteilt und mit der Mutter besprochen. Die Mutter des Kindes, nach eigenen Angaben mit dem Angeklagten verlobt, schwieg zu dem Vorfall vor Gericht.

Der Prozess wird am 17. November fortgesetzt. Eine Psychologin soll die Schuldfähigkeit des Angeklagten bewerten. Ein Urteil ist bisher für den 24. November geplant. dpa