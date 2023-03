Solarpark-Baustelle: Kupferkabel und Generator geklaut

Ein Solarpark unter wolkigem Himmel. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben bei einem im Bau befindlichen Solarpark in Nordwestmecklenburg einen Schaden von rund 55.000 Euro angerichtet. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, wurden mehrere komplette Kabeltrommeln mit Kupferkabeln sowie ein Stromgenerator gestohlen. Der Vorfall auf einem ehemaligen Kieswerkgelände im Lübower Ortsteil Tarzow soll sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ereignet haben.

Lübow - Aufgrund der Menge und des Gewichtes vermutet die Polizei, dass die Diebe mit größerer Technik und einem Fahrzeug kamen und die Beute damit weggeschafft haben. dpa