Sonne und Wolken in Mecklenburg-Vorpommern

Teilen

Die Sonne scheint am Himmel. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet heute ein frühlingshafter Donnerstag. Nach einem verbreitet heiteren Morgen ziehen vereinzelt Wolken auf und es regnet, bleibt aber die meiste Zeit trocken und an den Küsten teils länger sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am späten Nachmittag und Abend werden die Wolken weniger.

Schwerin - Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag zwischen 10 und 12 Grad und der Wind weht meist mäßig, an der Küste teils frisch. Bis nachmittags kann es vom Darß bis Rügen einzelne Windböen der Stärke 7 geben, gegen Abend lässt der Wind nach.

Die Nacht zu Freitag wird zunächst leicht bewölkt, nach Mitternacht ziehen hohe Wolkenfelder auf. Dabei bleibt es trocken und die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen 4 und 1 Grad, in Ostmecklenburg und in Vorpommern örtlich bis -1 Grad. Vielerorts kann es in Bodennähe zwischen 0 und -5 Grad frostig werden. dpa