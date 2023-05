Sonne-Wolken-Mix im Nordosten

Teilen

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer Wolkendecke hervor. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Wechsel aus Sonne und Wolken erwartet die Menschen am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern. Besonders heiter wird das Wetter im unmittelbaren Küstenumfeld, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Nachmittag lockert die Bewölkung dann bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 14 Grad auch im Rest des Landes auf. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es niederschlagsfrei und gering bewölkt.

Schwerin - Die Temperaturen sinken auf bis zu 0 Grad, dazu gibt es leichten Frost in Bodennähe. dpa