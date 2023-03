Sonne, Wolken, Schnee und Gewitter: Wechselhafter Mittwoch

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der Mittwoch bringt wechselhaftes Wetter nach Mecklenburg-Vorpommern. Im Tagesverlauf kann es laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sowohl zu Sonne als auch zu Wolken kommen. Gebietsweise sei mit Schnee, Graupel und Regen zu rechnen. Auch Gewitter seien vereinzelt möglich. Bei mäßigem, an der Küste frischem Westwind liegen die Temperaturen zwischen sechs Grad am Tag und minus zwei Grad in der Nacht.

Schwerin/Rostock - Windböen bis zu Windstärke sieben sind den Angaben zufolge vor allem in Gewitternähe und an den Küsten möglich. Straßenglätte sei insbesondere nachts nicht auszuschließen. dpa