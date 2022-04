Sonniges Osterwetter lockt ins Freie

Tulpen stehen im Morgenlicht auf einem Feld. © Philipp von Ditfurth/dpa

Ob bei der Ostereier-Suche im Garten, einer Kaffeerunde auf dem Balkon oder einem Spaziergang - der Ostersonntag zeigte sich im Norden strahlend und mild. Am Hamburger Hafenrand, an Nord- und Ostsee, in Parks oder an Seen - viele Menschen genossen bei Höchsttemperaturen bis zu 16 Grad den Sonnenschein.

Hamburg/Kiel/Schwerin - Webcams zeigten am frühen Nachmittag ordentlich Betrieb zum Beispiel im Bereich der Seebrücke von Scharbeutz oder am Strand von Travemünde. Der breite Strand von St. Peter-Ording war ebenso gut gefüllt wie Strand und Promenade von Westerland auf Sylt. Am Hamburger Hafenrand zwischen Baumwall, Landungsbrücken und dem Altonaer Fischmarkt wurde es sogar richtig voll.

Das schöne Osterwetter soll nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiter anhalten. Einzelne Quellwolken können am Montag in Mecklenburg-Vorpommern vorübergehend die Sonne verdecken. Dort bleibt es an der Ostseeküste mit neun Grad relativ frisch, in Hamburg kann es 17 Grad warm werden. Auch die Aussichten für Dienstag sind nach Angaben des DWD freundlich. dpa