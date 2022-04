Spargelernte hat in MV begonnen: Noch geringe Mengen

Auf einem Feld von einem Spargelhof wird Spargel geerntet. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Die Frühlingssonne lässt den Spargel sprießen und die ersten Stangen sind in Mecklenburg-Vorpommern bereits gestochen. Beim Anbauer „Mecklenburger Frische“ in Tieplitz (Landkreis Rostock) hat am Mittwoch die Ernte begonnen. Allerdings seien es noch ganz geringe Mengen, die über Ostern ausschließlich im Hofladen verkauft würden, sagte Victoria von Hertell von dem Familienunternehmen.

Tieplitz/Nantrow - In Tieplitz werden nach ihren Worten 31 Hektar mit dem Edelgemüse bebaut. Auf dem Hof Denissen in Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) läuft die Ernte schon seit einigen Tagen, wie eine Mitarbeiterin sagte. Offiziell eröffnet werden soll die Spargel-Saison 2022 mit Agrarminister Till Backhaus (SPD) am 26. April beim Anbauer Sabö in Nantrow (Landkreis Nordwestmecklenburg). Dann wird auch schon mit etwas größeren Mengen gerechnet.

Landesweit wird laut Statistischem Landesamt auf rund 200 Hektar Spargel angebaut, vergangenes Jahr wurden 648 Tonnen geerntet.

Nach Angaben des Schweriner Agrarministeriums sind die Saison-Arbeitskräfte auch in diesem Jahr ein großes Thema. Der Großteil der Arbeitskräfte für die Spargelernte stammt demnach aus Polen und Rumänien, aus der Ukraine waren es deutlich weniger. „Wegen des Ukrainekriegs fallen diese aber komplett weg. Ukrainische Geflüchtete dürfen zwar am deutschen Arbeitsmarkt teilnehmen. Wie das in der Praxis aussehen wird, ist aber noch unklar“, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Mecklenburg-Vorpommern habe sich dafür ausgesprochen, die Aufenthaltsdauer von Saison-Arbeitskräften von 70 auf 115 Tage zu verlängern. Das soll das Fehlen eines Teils der Saisonkräfte ausgleichen. dpa