Sparkasse streicht Filialen: Teils nur noch Selbstbedienung

Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin dünnt ihr Filialnetz aus: Von den bisher 22 Zweigstellen werden bis Jahresende 6 in Selbstbedienungsstellen ohne Personal umgewandelt, wie die Sparkasse am Dienstag in Schwerin mitteilte. Betroffen sind den Angaben zufolge die Filialen in Brüel, Marnitz, Mestlin, Parchimer Weststadt, in Schwerin am Platz der Freiheit und in Vellahn.

Schwerin - Damit steigt die Zahl der reinen Selbstbedienungsstellen von 14 auf 20. Außerdem unterhält die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin in der Landeshauptstadt und dem Landkreis Ludwigslust-Parchim sechs Geschäftsstellen mit einem umfassenden Beratungsangebot.

Jobs sollen nicht abgebaut werden. Die Mitarbeiter der betroffenen Zweigstellen wechseln den Angaben nach in andere Filialen. In den Monaten der Corona-Pandemie habe man festgestellt, dass der Bedarf an Serviceleistungen in den Filialen abnehme, teilte die Sparkasse mit. Die Kunden nutzten stattdessen verstärkt die Selbstbedienungsterminals, Online-Angebote und die Telefonberatung. dpa