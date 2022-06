Sparkassen in MV legen bei Kreditvergabe weiter zu

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Beginnende Zinssteigerungen und die Inflation halten die Kreditnachfrage in Mecklenburg-Vorpommern hoch. So bewilligten die acht Sparkassen des Landes nach Angaben ihres ostdeutschen Dachverbandes im ersten Quartal Darlehen im Umfang von fast 560 Millionen Euro. Damit habe sich der steigende Trend aus dem Vorjahr fortgesetzt, erklärte der Geschäftsführende Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Ludger Weskamp, anlässlich eines parlamentarischen Abends am Dienstag im Schweriner Schloss.

Schwerin - Nach seinen Angaben hatten die Geldinstitute 2021 Kredite in Höhe von zwei Milliarden Euro an Firmen und Privatpersonen im Nordosten vergeben.

Weskamp hob zudem hervor, dass die Sparkassen in den zurückliegenden beiden Pandemie-Jahren viele kulturelle, sportliche und soziale Projekte in Mecklenburg-Vorpommern unterstützten und auch das bürgerschaftliche Engagement förderten. Dafür seien etwa 15 Millionen Euro bereitgestellt worden. „Kommunale Bindung, örtliche Verwurzelung und der betriebswirtschaftliche Erfolg der Sparkassen werden auch weiterhin die Grundlage dafür sein, dass wir unseren Beitrag leisten, um die anstehenden Vorhaben in unserer Gesellschaft erfolgreich zu begleiten“, sagte Weskamp.

Dem Ostdeutschen Sparkassenverband gehören Sparkassen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt mit 1089 Geschäftsstellen an. Bei Einlagen von Kunden haben sie nach eigenen Angaben einen Marktanteil von gut 50 Prozent, bei Krediten von gut einem Drittel. Die Bilanzsumme legte 2021 zum Vorjahr um 7,5 Prozent auf 153,4 Milliarden Euro zu. Die Kunden nahmen dem Bericht zufolge mehr Kredite auf und kauften und verkauften deutlich mehr festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Optionsscheine und Investmentanteile. Für die Erhebung von Strafzinsen auf höhere Spareinlagen hatten einigen Sparkassen Kritik auf sich gezogen. dpa