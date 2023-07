Spitzenpolitiker zu Sommerreisen in Mecklenburg-Vorpommern

Teilen

Die großen Ferien haben begonnen und damit die Zeit der Politiker-Sommerreisen. Mecklenburg-Vorpommern ist dafür ein beliebtes Ziel: Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil traf am Montag in Lalendorf (Landkreis Rostock) und Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Bürger. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katharina Dröge, will laut Mitteilung am 2.

Schwerin - August kommen und sich in drei ostdeutschen Bundesländern ein Bild über Chancen und Risiken des Strukturwandels im Osten machen. An den beiden Tagen danach stehen Sachsen und Brandenburg auf ihrem Besuchsplan.

Auch Landespolitiker sind unterwegs. Am Montag begann Wissenschafts- und Kulturministerin Bettina Martin (SPD) ihre einwöchige Sommertour. An diesem Mittwoch will sie zunächst das Jugend-Naturfilm-Camp „GrünStreifen“ in Schorssow (Landkreis Rostock) besuchen. Später will sie die neue Garten-App der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern (SSGK) in Hohenzieritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) vorstellen und dann den „Grand Prix der Folklore“ in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) eröffnen.

Staatskanzlei-Chef Patrick Dahlemann (SPD) will am Mittwoch seine Sommertour starten, die ihn an 7 Thementagen in 20 Orte des Landes führen soll, wo insgesamt 25 Termine geplant sind - vom Grenzhus Schlagsdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg bis zu den Störtebeker-Festspielen auf Rügen.

„Jetzt, in der Urlaubs- und Ferienzeit, ist genau die richtige Zeit, sich genauer im Land umzusehen“, erklärte er. „Sich vor Ort mit Bürgerinnen und Bürger über aktuelle Fragen und Themen auszutauschen, zuzuhören und Antworten zu geben. Das ist wichtig für mich.“ Er wolle wissen, worüber sich die Leute freuten und worüber sie sich ärgerten. dpa