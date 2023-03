Sportvorstand Pieckenhagen: „Miserabler Rückrundenstart“

Teilen

Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport beim FC Hansa Rostock, bei einer Pressekonferenz. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Martin Pieckenhagen ist enttäuscht über die Leistungen des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock nach der Winterpause: „Wir sind uns bewusst, dass der Rückrundenstart alles andere als gut war – er ist miserabel“, sagte der 51-Jährige der „Ostseezeitung“ (Freitag) in einem Interview. Nach fünf Niederlagen in sechs Spielen beträgt der Vorsprung der Rostocker auf den letzten Platz lediglich vier Punkte.

Rostock - Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) tritt Hansa bei Hannover 96 an.

Die Rolle von Neutrainer Patrick Glöckner, der Anfang November Aufstiegscoach Jens Härtel abgelöst hatte, sieht Pieckenhagen aus mehreren Blickwinkeln: „Er hat jetzt acht Spiele gespielt und sieben Punkte geholt. In vielen Dingen haben wir uns verbessert, aber in einem wesentlichen Punkt haben wir uns verschlechtert: Das sind die erzielten Tore. Wir bekommen zwar weniger Gegentreffer, aber dafür können wir uns am Ende des Tages nichts kaufen. Fußball wird über Tore entschieden.“

Dass die Mecklenburger im Winter nicht auf dem Transfermarkt tätig wurden, verteidigte der Sportvorstand: „Wir haben im Winter gesagt, dass wir im offensiven Bereich gerne was machen würden. Aber das, was der Markt hergab, war nicht besser als das, was wir haben. Deshalb haben wir keinen neuen Spieler verpflichtet.“ Er vertraue den vorhandenen Spielern zu hundert Prozent: „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Trendwende schaffen und es am Ende reichen wird.“ dpa