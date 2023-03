SSC bei Kaderplanung erfolgreich: Fünf Verträge verlängert

Das Team bleibt kommende Saison fast vollständig zusammen. © Jürgen Kessler/Kessler-Sportfotografie/dpa/Archivbild

Volleyball-Bundesligist SSC Plamberg Schwerin kann in der kommenden Saison auf den fast identischen Kader wie in dieser Spielzeit bauen. Neben fünf Spielerinnen, die bis mindestens Ende der Saison 2023/2024 einen Vertrag besitzen, gab der deutsche Pokalsieger am Dienstag die weitere Zusammenarbeit mit Zuspielerin Pia Kästner, Außenangreiferin Anne Hölzig, den Mittelblockerinnen Jazmine White und Indy Baijens sowie Diagonalangreiferin Tutku Burcu Yüzgenc für die kommende Saison bekannt.

Schwerin - „Wir sind früh dran damit“, sagte Sportdirektor Michael Evers mit Blick auf die Personalentscheidungen und ergänzte. „Wir wussten um die Begehrlichkeiten anderer Clubs.“ dpa