SSC-Coach fordert sechs Punkte aus Spielen gegen Neuwied

Schwerins Trainer Felix Koslowski gestikuliert. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin steht eine richtungsweisende Woche in der Bundesliga bevor. Am kommenden Montag (19.00 Uhr) und Mittwoch (19.00 Uhr) stehen die Partien gegen Aufsteiger und Tabellenschlusslicht VC Neuwied 77 auf dem Programm. Am Freitag (20.00 Uhr) folgt das Duell mit Spitzenreiter MTV Stuttgart. Für alle Partien sind wieder bis zu 630 Zuschauer erlaubt.

Schwerin - „Wir brauchen diese sechs Punkte“, betonte Trainer Felix Koslowski mit Blick auf die Duelle gegen Neuwied und den Kampf um die Playoff-Ränge. Dass sein Team nach der Corona-Pause und dem Europapokal-Spiel in Stuttgart am vergangenen Mittwoch nun zweimal auf das bislang sieglose Neuwied trifft, empfindet der Coach allerdings nicht als dankbare Aufgabe. „Neuwied ist Herausforderung genug für uns“, verriet Koslowski und ergänzte: „Wir freuen uns natürlich mehr darüber, als wenn wir gegen Potsdam oder Dresden spielen müssten. Aber ich habe jeglichen Respekt vor dem VC.“

Auch zum erneuten Aufeinandertreffen mit Stuttgart äußerte sich der Coach. „Wir wollen den Spagat schaffen, dass wir auch im dritten Spiel am Freitag noch genug Luft haben und auf einem sehr hohen Niveau spielen können.“

Vorfreude herrscht bei den Verantwortlichen unterdessen auf die Rückkehr von Fans unter Einhaltung der 2G-plus-Regel. „Wir werden unsere Dauerkarten-Besitzer gut reinbekommen“, sagte Geschäftsführer Christian Hüneburg. Zumindest für das Montag-Spiel soll es keine Tageskarten geben. dpa