SSC-Coach hofft in Stuttgart auf acht Spielerinnen

Eine Volleyballspielerin spielt den Ball. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Beim Volleyball-Bundesligisten SSC Palmberg Schwerin zeichnet sich eine leichte personelle Entspannung hinsichtlich der coronabedingten Ausfälle ab. Dennoch betonte Trainer Felix Koslowski am Freitag mit Blick auf das Europapokal-Spiel beim MTV Stuttgart am kommenden Mittwoch: „Ich bin froh, wenn ich am Ende acht Spielerinnen zur Verfügung habe. Dann mache ich aktuell drei Kreuze.“

Schwerin - Diese Woche sei alles andere als leicht gewesen, sagte Koslowski nach dem Training mit seinem stark dezimierten Kader. Zwar gebe es bereits Rückkehrerinnen, dennoch bleibe die Lage schwierig. „Vier von zwölf Spielerinnen können aktuell noch nicht wieder teilnehmen.“ Zudem machte er deutlich, dass es auch Zeit brauche, die Belastung bei den betroffenen Spielerinnen wieder hochzufahren.

Das eigentlich für den 26. Januar geplante Viertelfinal-Hinspiel in Stuttgart war kurzfristig abgesagt worden, nachdem SSC-Spielerinnen am Spieltag positiv getestet worden waren. Dann wurde auch das für den 3. Februar vorgesehene Rückspiel gestrichen, allerdings ersatzlos und mit einer 3:0-Wertung für den MTV. Die für diesen Samstag angesetzte Bundesliga-Partie gegen den USC Münster wurde ebenfalls abgesagt und muss noch nachgeholt werden. dpa