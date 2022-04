SSC-Coach Koslowski vor Halbfinale gegen Stuttgart

Volleybälle liegen in einer Halle. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Bilanz in der laufenden Saison der Volleyball-Bundesliga spricht gegen den SSC Palmberg Schwerin, doch vor dem ersten Halbfinalspiel beim Titelfavoriten MTV Allianz Stuttgart am Samstag (19.30 Uhr) gibt sich Felix Koslowski kämpferisch: „Stuttgart ist natürlich Favorit, die Gejagten. Und wir sind die Jäger“, sagte der SSC-Coach am Donnerstag in Schwerin.

Schwerin - In der Hauptrunde hatte der SSC beide Partie gegen den MTV verloren. „Wenn man auf alle Spiele der Saison gegen Stuttgart zurückblickt, hatten wir immer vorab mit Problemen zu kämpfen“, räumte Koslowski ein, betonte aber: „Aktuell sind wir wohl in der besten Verfassung, um Stuttgart zu ärgern und wollen sie auswärts natürlich unter Druck setzen.“ Das zweite Duell findet kommenden Dienstag (19.00 Uhr) in Schwerin statt. Sollte eine dritte Partie notwendig sein, sehen sich beide Teams am 22. April (19.00 Uhr) in Stuttgart wieder.

Unterdessen wurde am Donnerstag an der Palmberg Arena das Richtfest für den Erweiterungsbau gefeiert, der von der Landeshauptstadt Schwerin mit drei Millionen Euro mitfinanziert worden ist. Der Anbau enthält einen VIP- und Cateringbereich sowie einen Multifunktionsraum. Zudem wurden 168 neue Sitzplätze geschaffen. dpa