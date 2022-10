SSC-Coach nach Auftaktsieg: „Deutlichkeit nicht erwartet“

Eine Volleyballspielerin spielt den Ball. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der überzeugende Start seines Teams in die Volleyball-Bundesliga hat Trainer Felix Koslowski überrascht. „Ich habe schon geglaubt, dass wir, wenn wir unsere Nerven schnell in den Griff bekommen, das Spiel kontrollieren können. Aber diese Deutlichkeit habe ich nicht erwartet“, sagte der Chefcoach des SSC Palmberg Schwerin. Seine Mannschaft hatte bei Schwarz-Weiß Erfurt am Samstagabend mit 3:

Schwerin - 0 (25:9, 25:19, 25:17) gewonnen.

Im ersten Durchgang hatten die Schwerinerinnen schnell mit 4:0 geführt und sich dann kontinuierlich abgesetzt. „Wir haben unglaublich viel Druck mit unserem Aufschlag gemacht, sodass Erfurt gar nicht zum Spielaufbau kam durch die Tempowelle“, stellte Koslowski fest und ergänzte: „Der erste Satz hat uns geholfen, ein gutes Selbstbewusstsein aufzubauen.“

Zwar agierte der SSC im zweiten Durchgang nicht so dominant, geriet aber auch nie in Gefahr. Erst im dritten Abschnitt musste der SSC zum ersten Mal einen Rückstand hinnehmen. Nach dem zwischenzeitlichen 3:7 gelangen den Mecklenburgerinnen aber fünf Punkte in Serie und schließlich auch der Matchgewinn. Für ihn sei diese Phase der Schlüsselmoment gewesen, meinte der Coach. „Interessanter als die ersten beiden Satzgewinne war für mich die Reaktion im dritten Satz, als wir ein bisschen Druck bekamen und das Momentum von Erfurt unterbrochen haben.“ dpa