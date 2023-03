SSC-Coach nach knappem Sieg: „Gute Haltung gezeigt“

Die Volleyballerinnen mit ihrem Coach Felix Koslowski. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Knapp gewonnen, einen Punkt verloren und dennoch neuer Tabellenzweiter: Nach dem umkämpften 3:2 (25:19, 17:25, 13:25, 25:8, 15:13) beim USC Münster am Samstagabend haben sich die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin vorläufig am SC Potsdam vorbeigeschoben. Zwei Partien in der Bundesliga-Hauptrunde stehen noch aus.

Schwerin - Dass seiner Mannschaft angesichts der Leistungen im zweiten und dritten Satz in Münster noch der Sieg gelungen war, stimmte Trainer und Geburtstagskind Felix Koslowski jedoch nur bedingt zufrieden. „Wir haben heute, glaube ich, alles erlebt mit einer Berg- und Talfahrt. Wir sind sehr gut gestartet, haben dann sehr passiv gespielt. Das zeigt, wie fragil das Ganze ist“, sagte der Coach, der am Spieltag seinen 39. Geburtstag feierte.

So hatte der Verlauf der Partie anfangs noch der Rollenverteilung entsprochen. Die favorisierten Mecklenburgerinnen dominierten den ersten Satz und ließen Münster nur wenig Möglichkeiten. Danach aber kippte die Partie. Koslowski: „Münster war dann voll mit Selbstbewusstsein, alles klappte bei denen. Eigene Halle, volles Haus, gute Stimmung – da haben sie sich in einen Rausch gespielt.“

Dasselbe galt dann allerdings auch für den SSC, der im vierten Durchgang gerade einmal acht Punkte des USC zuließ. „Das haben die Mädels gut gemacht. Sie haben eine gute Haltung gezeigt“, lobte der 39-Jährige. dpa