SSC-Coach nach Saison ohne Titel: „Für uns unbefriedigend“

Trainer Felix Koslowski wirft einer Spielerinn den Ball zu. © Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Nach dem Aus im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gegen den Allianz MTV Stuttgart hat Felix Koslowski keinen Hehl aus seiner Enttäuschung gemacht. Gleichwohl räumte der Trainer der Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin am Mittwoch im NDR-Fernsehen ein: „Stuttgart ist das Maß aller Dinge in dieser Saison.“

Schwerin - Der SSC hatte am Dienstag auch das zweite Duell mit 1:3 verloren. „Wir wollten unseren Fans unbedingt noch einen Heimsieg schenken“, sagte Koslowski. Bei einer Niederlage des MTV hätte es am Freitag in Stuttgart ein drittes Spiel gegeben, doch der Titelfavorit gönnte den Gastgeberinnen lediglich einen Satzgewinn. Dabei machten vor allem die Stuttgarterinnen Krystal Rivers und Simone Lee den Unterschied. „In dieser Halbfinal-Serie waren diese beiden die absoluten Go-to-Girls, die konstant Qualität abgerufen haben“, räumte Koslowski ein.

Dass solche Spielerinnen nicht beim SSC unter Vertrag stehen, begründete der Schweriner Trainer mit einem komplett anderen Konstrukt: „Wenn man darauf guckt, wie unsere Mannschaft zusammengestellt ist, dann ist es immer ein Mix aus jungen deutschen Spielerinnen. Talente, die wir entwickeln wollen, die wir an die Spitze heranführen wollen.“

Koslowski ergänzte, dass man mit diesem Modell einige Jahre lang erfolgreich gewesen sei. „Aber klar werden wir das jetzt den Sommer über analysieren und werden uns Gedanken machen.“ Denn dass die Mecklenburgerinnen nach langer Zeit erstmals wieder gänzlich ohne einen Titel in einer Saison geblieben sind, das schmerzt. „Für uns ist das unbefriedigend“, gab Koslowski unumwunden zu. dpa