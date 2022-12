SSC-Coach vor CEV-Cup: „Treffen auf sehr guten Gegner“

Trainer Felix Koslowski. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin steht nach dem Pokal-Halbfinale am Samstag beim Allianz MTV Stuttgart bereits die nächste große Herausforderung bevor. Am Mittwoch (19.00 Uhr) empfängt das Team von Trainer Felix Koslowski im CEV-Cup in der Runde der besten 32 Clubs Zeleznicar Lajkovac aus Serbien.

Schwerin - „Es ist immer etwas ganz Besonderes, gegen bis dato noch unbekannte Gegner anzutreten“, sagte Mittelblockerin Lea Ambrosius an Dienstag mit Blick auf das Hinspiel. Und ergänzte: „Von der serbischen Mannschaft Lajkovac wusste ich bis zur Vorbereitung noch nicht viel - und das macht es besonders spannend.“

In der serbischen Liga belegen die Gäste aktuell den zweiten Rang. Namhafteste Akteurin ist Zuspielerin Ana Antonievic, die jahrelang zusammen mit Maja Ognjenovic das Zuspiel-Duo beim aktuellen Weltmeister bildete. „Wir treffen im ersten Spiel bereits auf einen sehr guten Gegner, der uns alles abverlangen wird. Eine spannende Mannschaft mit einer erfahrenen, guten Zuspielerin gepaart mit vielen athletischen jungen Talenten, die auf jeden Fall Top-Niveau hat“, meinte Koslowski weiter. Das Rückspiel findet am 21. Dezember statt. dpa