SSC feiert im Spiel um Platz zwei klaren Sieg gegen Potsdam

Jazmine White feierte mit dem SSC erneut einen Sieg über Potsdam. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Durch einen überraschend klaren Sieg (25:17, 25:18, 25:16) gegen den direkten Verfolger SC Potsdam haben die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin am Samstag den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga-Hauptrunde perfekt gemacht. Nach diesem Erfolg kann die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski kommenden Samstag am letzten Spieltag auch bei einer Niederlage gegen Schlusslicht VC Neuwied 77 nicht mehr von diesem Rang verdrängt werden.

Schwerin - Der Club verschaffte sich damit die erhoffte gute Ausgangsposition für die Playoffs. Zudem war es für den SSC der dritte Sieg gegen den SCP in dieser Saison. In der Hinrunde hatten die Mecklenburgerinnen dem damaligen Spitzenreiter die erste Saisonniederlage zugefügt und vor gut einem Monat dann auch im Pokalfinale triumphiert.

Der SSC hatte den deutlichen besseren Start in die Partie erwischt und führte im ersten Durchgang schnell mit 6:0. Wenig später mussten die Gastgeberinnen nach einer Schwächephase jedoch den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen, ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und kamen schließlich doch zu einem klaren Satzgewinn.

Schwerin dominierte auch den Beginn des zweiten Abschnitts, ließ sich die Führung dieses Mal aber nicht mehr streitig machen und kam erneut zu einem klaren Ergebnis. Auch der dritte Durchgang war dann früh entschieden. Schließlich konnte der SSC mit dem zweiten von neun Matchbällen alles klarmachen. dpa