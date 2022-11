SSC nach Sieg in Vilsbiburg: „Einfache Sachen gut gemacht“

Trainer Felix Koslowski vom SSC Palmberg Schwerin. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bei den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin läuft derzeit alles nach Wunsch. Drei Spiele hat das Team von Trainer Felix Koslowski in der Bundesliga bislang absolviert und steht nach dem 3:0 (25:14, 25:15, 25:13) am Mittwochabend im Topduell bei den Rote Raben Vilsbiburg nicht nur weiter an der Tabellenspitze, sondern weist als einziges Team auch noch keinen Satzverlust auf.

Schwerin - „Wir haben die einfachen Sachen richtig gut gemacht. Wir haben gute High-Ball-Sets gemacht und dann konnten wir aus allen Bällen scoren“, lautete der Fachkommentar von Kapitän Anna Pogany zum einseitigen Duell. Sollten mal Phasen auftreten, in denen es nicht läuft, sieht Pogany kein Problem: „Es macht uns aus, dass wir aus schwierigen Situationen in unser System kommen.“

Für sie war angesichts des guten Aufschlages die Annahme und der Druck der Schlüssel zum Erfolg. Das Team ließ sich auch nicht durch fünf Aufschlagfehler im ersten Satz beirren. „Es ist eine schmale Gratwanderung“, räumte Trainer Felix Koslowski ein. „Wir wollen viel Druck machen und aggressiv aufschlagen.“ Als weiteren Grund für den Sieg seines Teams nannte er aber die Abwehrleistung. „Unser Block hat heute sehr gut agiert und somit die Angreifer von Vilsbiburg über weite Phasen aus dem Spiel genommen.“

Das nächste Punktspiel muss der SSC dann am 19. November bei Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart bestreiten. Zuvor steht am Sonntag (15.30 Uhr) das Achtelfinale im DVV-Pokal beim SSC Freisen auf dem Programm. dpa