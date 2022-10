SSC Palmberg: „Erster Spieltag immer etwas Besonderes“

Schwerins Trainer Felix Koslowski gestikuliert. © Uwe Anspach/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Mit der Partie bei Schwarz-Weiß Erfurt am Samstag (19.00 Uhr) beginnt für die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin die lang ersehnte Bundesliga-Saison. Nach rund zehn Wochen Vorbereitung sieht Trainer Felix Koslowski seine Mannschaft gut gerüstet für die erste Aufgabe, zumal sein Team aufgrund der Rückkehr von drei Nationalspielerinnen seit zehn Tagen in kompletter Besetzung trainieren konnte.

Schwerin - Dennoch warnte Koslowski, Erfurt zu unterschätzen und lobte die Entwicklung des Gastgebers in den vergangenen Jahren. Zudem meinte der Coach: „Unabhängig, ob es Stuttgart, Potsdam, Dresden oder Erfurt ist, das spielt für uns keine Rolle. Der erste Spieltag ist immer ein besonderer Spieltag, und so gehen wir das Thema auch an.“ Ähnlich äußerte sich Anna Pogany, die das SSC-Team zum ersten Mal als Kapitänin auf das Feld führt, und ergänzte: „Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass es schwer ist, in Erfurt zu spielen und werden uns auf uns konzentrieren.“ dpa