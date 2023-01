SSC Schwerin startet mit Sieg gegen Erfurt in die Rückrunde

Die Spielerinnen des SSC Palmberg Schwerin feiern. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin ist der Start in die Rückrunde der Bundesliga gelungen. Am Samstag feierte die favorisierte Mannschaft von Trainer Felix Koslowski einen souveränen 3:0 (25:16, 25:16, 25:15)-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Erfurt. Damit festigte der Rekordmeister seinen Platz unter den Topteams in der Tabelle.

Schwerin - Verlief der erste Durchgang anfangs noch ausgeglichen, wurde der SSC danach zusehends dominanter. Mit einer 3:0-Serie zur 12:8-Führung ebneten die Mecklenburgerinnen den Weg zum Satzgewinn, der dann auch deutlich ausfiel. Ähnlich verlief der zweite Spielabschnitt. Die Gäste boten dem SSC zwar einige Zeit Gegenwehr, der sich dann aber von 17:15 auf 22:15 absetzte und schließlich auch diesen Satz klar für sich entschied. Trotz der deutlichen Führung ließ der SSC im dritten Durchgang nicht nach und sorgte mit dem Punkt zum zwischenzeitlichen 19:13 für die Vorentscheidung. Mit dem zweiten von zehn Matchbällen machte das Koslowski-Team den Erfolg dann perfekt. dpa