SSC-Team will Stuttgarter „in eigener Halle ärgern“

Volleybälle liegen in einer Halle. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben vor dem letzten Hauptrundenspiel der Bundesliga nur noch eine theoretische Chance auf Platz drei. Dafür müsste das Team von Trainer Felix Koslowski am Dienstag (19.00 Uhr) mindestens mit 3:1 gegen Spitzenreiter MTV Allianz Stuttgart gewinnen, während Titelverteidiger Dresdner SC seine beiden ausstehenden Partien klar verlieren müsste.

Schwerin - Bleibt der SSC Vierter, kommt es im Playoff-Viertelfinale wie schon in der vergangenen Saison zum Duell mit dem VfB Suhl.

Die Mecklenburgerinnen gehen allerdings nicht mehr davon aus, sich noch um einen Platz verbessern zu können. Dennoch sei die Partie gegen Stuttgart wichtig, betonte Koslowski. „Wir können kein besseres Spiel haben, um uns auf die Playoffs vorzubereiten. Und es ist ein Prestige-Duell, das jeder gewinnen will.“ Das erste Playoff-Spiel der Serie „Best of three“ soll am 5. April in Schwerin stattfinden.

Dem Coach stehen wohl nur acht Spielerinnen aus dem Erstliga-Kader zur Verfügung. „Wir freuen uns trotzdem und wollen Stuttgart in eigener Halle ärgern“, meinte Koslowski. Er hofft auch auf die Unterstützung der Fans. Für die Partie sind 1600 Zuschauer zugelassen. Es gilt die 3G-Regel. dpa