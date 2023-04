SSC-Volleyballerinnen wollen ins Finale

Die Volleyballerinnen vom SSC können am Samstag ihre Erfolgsgeschichte gegen den SC Potsdam in dieser Saison fortsetzen. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin können am Samstag ihre Erfolgsgeschichte gegen den SC Potsdam in dieser Saison fortsetzen. Nach zwei Siegen in der Bundesliga-Hauptrunde und dem Pokaltriumph erwartet die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski den SCP ab 17.00 Uhr zum ersten Playoff-Halbfinalspiel und will mit dem angestrebten vierten Sieg gegen die Gäste in der Serie „best of three“ vorlegen.

Schwerin - Trotz der bislang positiven Bilanz in dieser Saison räumte Anna Pogany ein: „Es geht von null los.“ Die SSC-Kapitänin stellte aber auch klar: „Die Siege geben uns natürlich Selbstbewusstsein, weil wir wissen, dass wir gewinnen können.“

Zudem konnten sich die Mecklenburgerinnen rund eine Woche auf die Begegnung vorbereiten, nachdem sie sich im Viertelfinale mit zwei Siegen gegen den USC Münster durchgesetzt hatten. Potsdam dagegen erreichte erst nach dem umkämpften 3:2-Heimsieg am Mittwoch im dritten Duell gegen Suhl die Runde der besten vier Teams.

Felix Koslowski ging einen Tag vor dem ersten Halbfinal-Duell allerdings nicht davon aus, dass die Mehrbelastung für den SCP die Aufgabe für sein Team leichter macht. „Potsdam ist zweimal dem Tod von der Schippe gesprungen. Die hatten im Viertelfinale den Druck und werden jetzt sicher alles oder nichts spielen.“

Die zweite Partie der Serie findet am kommenden Mittwoch (20.15 Uhr) in Potsdam statt. Sollte danach ein Entscheidungsspiel nötig werden, treffen beide Clubs am Samstag kommender Woche ab 17.00 dann wieder in Schwerin aufeinander. dpa