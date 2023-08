Stadtfest Neubrandenburg: Altes Handwerk und Wincent Weiss

Popsänger Wincent Weiss steht auf einem Pressetermin auf der Elbphilharmonie-Plaza. © Markus Scholz/dpa

Beim 775-jährigen Stadtjubiläum von Neubrandenburg steht im September einer der kulturellen Höhepunkte in diesem Jahr an. Bei freiem Eintritt in Museen, Kunstsammlung und mit Konzerten, mittelalterlichem Handwerk, Hochzeitsmodenschau und Sport wird ab 1. September drei Tage lang das Vier-Tore-Fest begangen, wie Barbara Schimberg, Geschäftsführerin der Veranstaltungszentrum GmbH, am Mittwoch sagte.

Neubrandenburg - Erstmals werde die MOVE-Kampagne der Deutschen Sportjugend mit Sänger Wincent Weiss zu Gast sein. Der 30-Jährige, der zu den bekanntesten deutschen Popsängern derzeit gezählt wird, werde als Höhepunkt am Abend ein Konzert auf dem Markt geben.

Bei den Mittelalter-Handwerkern soll unter anderem die Herstellung von Kettenhemden vorgeführt werden. Heiratswillige können sich erste Trauungstermine für 2024 sichern. Außerdem gibt es mehrere Bühnen für Nachwuchsbands und Tanzensembles. In der über MV hinaus bekannten Konzertkirche soll es kostenlose Führungen und Orgelkonzerte geben.

Die Veranstalter rechnen mit rund 40.000 Besuchern an dem Wochenende. Neubrandenburg ist mit rund 65.000 Einwohnern nach Rostock und Schwerin die größte MV-Stadt ist und ein wirtschaftliches Zentrum zwischen Berlin und der Ostsee. Das 775-jährige Stadtjubiläum wird mit Open-Air-Konzerten, Sportevents und Bürgerfesten das gesamte Jahr hinweg begangen. dpa