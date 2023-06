Start der Abschlussprüfungen zur Mittleren Reife in MV

Eine Schülerin schreibt ihre Abschlussprüfung. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Mecklenburg-Vorpommern beginnen am Freitag (8.00 Uhr) die zentralen schriftlichen Prüfungen zur Mittleren Reife. Gut 6000 Schülerinnen und Schüler nehmen daran teil, wie das Bildungsministerium in Schwerin mitteilte. Zuerst ist Deutsch dran, am Montag folgt die erste Fremdsprache, was in den meisten Fällen Englisch ist. Am Mittwoch schließlich wird die Prüfung in Mathematik geschrieben.

Schwerin - Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) wünschte allen Prüflingen an den Regionalen und Gesamtschulen für ihre Mittlere-Reife-Prüfungen gutes Gelingen. Ein Schulabschluss sei die Voraussetzung für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben, betonte sie. Mit der Mittleren Reife stünden Jugendlichen viele attraktive Wege in den Beruf offen.

Neu ist laut Ministerium in diesem Jahr, dass Schülerinnen und Schüler mit sehr guten Jahresnoten eine schriftliche Prüfung weniger absolvieren können. „Bei ihnen ist auf Grund der herausragenden Leistungen die Jahresnote gleichzeitig die Prüfungsnote“, erläuterte Oldenburg.

Für das Bestehen der Mittleren Reife ist den Angaben zufolge nach Klasse zehn mindestens ein Notendurchschnitt von 4,0 nötig. Wer einen Schnitt von 3,4 oder besser erreicht, kann anschließend die gymnasiale Oberstufe besuchen und das Abitur ablegen. dpa