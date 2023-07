Startschuss für 85. Warnemünder Woche: Regatten und Musik

Teilen

Segelsportler sind mit ihre Booten bei einer Wettfahrt der 84. Warnemünder Woche auf der Ostsee unterwegs. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Die Ostsee vor Warnemünde ist bei Seglern beliebt. Während der Warnemünder Woche kommen sie in vielen Regatten auf ihre Kosten. Auch an Land wird einiges geboten.

Warnemünde - Mit einem bunten Festumzug und Segelregatten auf der Ostsee hat am Wochenende die 85. Auflage der Warnemünder Woche begonnen. Bis Sonntag kommender Woche geht es um segelsportliche Höchstleistungen. Zudem gibt es an Land ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Kultur, Musik und Spaß.

Rund 2300 Teilnehmer von lokalen Vereinen und Gewerben zogen am Samstag mit dekorierten Wagen und in Kostümen trotz Nieselregens durch Warnemünde bis zum Kurhausgarten, wo die Warnemünder Woche dann mit einem Fassbieranstich offiziell eröffnet wurde.

„Der Umzug war absolut gelungen und hat sich mal wieder gelohnt. Es sind ganz tolle Ideen umgesetzt worden, und die Straßen waren rappelvoll“, freute sich Organisatorin Ingeborg Regenthal. Am Sonntag sorgten Bands auf der Bühne im Kurhausgarten für Unterhaltung, am Strand traten Beach-Handballer-Teams gegeneinander an.

Zum eigentlichen Highlight der Warnemünder Woche, dem Segelwettbewerb, kamen Topsegler aus aller Welt. Alle Bootsklassen konnten am ersten Tag der Warnemünder Woche sämtliche geplanten Wettfahrten abschließen, wie die Organisatoren mitteilten. Die 22 Seemeilen lange Mittelstrecke „Mecklenburgische Bäderregatta“ hatte mit Wind um die 17 Knoten aus Süd-Südwest beste Segelbedingungen, abgesehen vom leichten Regen.

Festlich ging es am Samstagabend beim Eröffnungskonzert der Warnemünder Woche in der Evangelischen Kirche Warnemünde zu. Unter der Leitung von Sven Werner spielten die Warnemünder Kantorei und die Mecklenburger Kammersolisten Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, Fanny Hensel und Johannes Brahms.

Auf der Mittelmole werden am 7., 8. und 9. Juli jeweils ab 20.00 Uhr Kinofilme gezeigt, für die die Gäste vorher abstimmen konnten. Präsentiert werden die Filme „Triangle of Sadness“, „Seawolves - Ein Wurf für die Ewigkeit“ und „Top Gun: Maveric“. dpa