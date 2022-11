Stauwerke in MV - über 250 Millionen Euro Investitionsstau

Die Stau- und Wehranlagen zur Regulierung der Wasserstände in der Landschaft sind in Mecklenburg-Vorpommern zu einem erheblichen Teil marode. Das geht aus der Antwort des Schweriner Agrar- und Umweltministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hervor.

Schwerin - Die Wasser- und Bodenverbände haben dem Ministerium zufolge in einer Abfrage den Zustand von 3591 der 7016 Stau- und Wehranlagen im Nordosten bewertet. Das Ergebnis: „Mehr als die Hälfte der Anlagen (rund 51 Prozent) befinden sich in einem nicht ausreichenden bis ungenügenden Zustand und eine und eine umgehende Instandsetzung beziehungsweise Erneuerung ist erforderlich.“ Der Sanierungsbedarf für diese Anlagen werde auf 252 Millionen Euro geschätzt.

Für 2048 dieser Anlagen sei von den Verbänden eingeschätzt worden, ob sie noch ihre Aufgabe - das gezielte Stauen und Ablassen von Wasser - erfüllen. „Bei 16 Prozent (339) der Anlagen ist die Regulierbarkeit beeinträchtigt und bei 22 Prozent (444) sind die Hebung des Wasserstandes beziehungsweise die Regelung des Abflusses erheblich beeinträchtigt“, hieß es.

Der AfD-Umweltpolitiker Thore Stein bezeichnete die Situation am Freitag als „beinahe schockierend“. Es stelle sich die Frage, wie das Wassermanagement in der Fläche funktionieren soll, wenn ein großer Teil der dafür nötigen technischen Anlagen nur noch eingeschränkt funktioniere.

Stauwehre und Grabensysteme sollen den Wasserstand regulieren. Seit die Sommertrockenheiten zunehmen, sind die Verantwortlichen gehalten, in regenreichen Zeiten Wasser gezielt zurückzuhalten und nicht abfließen zu lassen. Stein forderte Umwelt- und Agrarminister Till Backhaus (SPD) auf, die wasserbauliche Infrastruktur „schleunigst“ in einen zukunftsfähigen Zustand zu bringen. Er kündigte an, das Thema in den Agrarausschuss des Landtags bringen zu wollen. dpa