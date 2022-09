Steuerbüro: Keine Schenkungssteuer-Pflicht bei Klimastiftung

Teilen

Die umstrittene Klimaschutzstiftung MV sieht sich durch ein Schreiben des von ihr mit Steuersachen betrauten Steuerbüros Ecovis in ihrer Auffassung bestätigt, von der Schenkungssteuer befreit zu sein. „Da die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV ausschließlich den Zwecken des Landes Mecklenburg-Vorpommern dient, fallen auch die Zuwendungen der Nord Stream 2 AG an die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in den Anwendungsbereich der Steuerbefreiungsnorm des § 13 Abs.

Schwerin - 1 Nr. 15 2. Alternative ErbStG“, heißt es in der am Freitag in Schwerin verbreiteten Stellungnahme.

Die Stiftung war Anfang 2021 vom Land gegründet worden, um den Klimaschutz zu fördern und zugleich die Fertigstellung der russisch-deutschen Gasleitung Nord Stream 2 aktiv zu unterstützen. Hauptfinanzier der Stiftung war mit 20 Millionen Euro das Gazprom-Tochterunternehmen Nord Stream 2 AG, das Land stellte 200.000 Euro als Einlage bereit.

Das Steuerbüro Ecovis verweist darauf, dass die von Nord Stream bereitgestellten 20 Millionen Euro vollständig auf das Konto des Gemeinwohlbereichs überwiesen worden seien und nach dem Willen des Geldgebers und gemäß Stiftungssatzung auch „ausschließlich für gemeinwohlorientierte Zwecke verwendet werden dürfen“. Der geschäftliche Teil der Stiftung, über den Arbeiten und Leistungen zum Pipelinebau im Umfang von 165 Millionen Euro abgewickelt worden sein sollen, ist laut Vorstand weitgehend aufgelöst.

Wie das Finanzministerium in Schwerin bereits im April mitgeteilt hatte, wurde das dafür zuständige Finanzamt Ribnitz-Damgarten mit der Prüfung der Steuerpflicht der Stiftung betraut. Wie eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage erklärte, ist das sogenannte Festsetzungsverfahren noch nicht abgeschlossen.

Ziel der Landesregierung ist es, die Stiftung rasch aufzulösen und den Klimaschutz mit eigenen Mitteln über die Landesenergieagentur voranzutreiben. Das aus russischen Gasgeschäften stammende Geld soll als Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht mehr für den ursprünglichen Zweck eingesetzt und stattdessen für humanitäre Zwecke bereitgestellt werden.

FDP-Fraktionschef René Domke reagierte mit Befremden auf die Einschätzung des Steuerbüros: „Was genau wird da gerade gespielt? Wenn es steuerrechtlich passt, diente die Stiftung dem Land Mecklenburg-Vorpommern und damit der Landesregierung, und wenn es um die Verantwortung geht, dann war die Stiftung selbstständig?“ Mit derselben Argumentation könne man dann ja die Stiftung auch als Behörde deklarieren, erklärte Domke. Dabei habe es bislang immer geheißen, die Stiftung sei gegründet worden, um eine Unabhängigkeit von der Landesregierung darzustellen und die Landespolitik sei in das Handeln der Stiftung nicht einbezogen gewesen. „Dieser Vorgang zeigt einmal mehr, warum es den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss braucht“, sagte Domke. dpa