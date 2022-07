Steuerzahlerbund: Große Lücken bei „Ikareum“-Finanzierung

Der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommerns hat seine Forderung nach einem maßvollen Umbau der Nikolaikirche in Anklam (Vorpommern-Greifswald) zum Museum für Fluggeschichte erneuert. Das in der Stadt ansässige Otto-Lilienthal-Museum brauche zwar einen neuen und modernen Standort. „Doch auch hier gilt wieder: Nicht alles was schön ist, muss und kann auch gemacht werden“, sagte die stellvertretende Landesvorsitzende des Steuerzahlerbundes, Diana Behr, am Freitag in Schwerin.

Schwerin/Anklam - Sie verwies darauf, dass das Anklamer Museumsprojekt „Ikareum“ erneut nicht in die Förderung im Rahmen des Nationalen Städtebaus aufgenommen wurde, die Finanzierung damit weiter große Lücken aufweise. Für das Gesamtprojekt seien 2019 etwa 25 Millionen Euro veranschlagt worden, 8 Millionen müsse die Stadt aufbringen. „Damit ist Anklam an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit“, konstatierte Behr. Statt weiter nach Fördermitteln „für ein Luftschloss zu suchen“, solle eine pragmatische Lösung gefunden werden, wie der Bau funktionsgerecht abgeschlossen werden kann. Umstritten ist vor allem die Errichtung einer futuristischen Turmspitze mit 80 Metern Höhe.

Behr rechnete zudem vor, dass das Museum jährlich mehr als 62.000 Besucher benötige, um wirtschaftlich zu sein. „Davon ist man in Anklam heute noch weit entfernt“, sagte sie.

Das „Ikareum“ soll das neue Wahrzeichen der Stadt an der Peene werden und an die Anfänge des Flugwesens und den Flugpionier Otto Lilienthal (1848-1896) erinnern, der aus Anklam stammte. Für ihn gab es bereits ein international anerkanntes Museum. Das Gebäude ist jedoch marode, so dass ein Neubau initiiert wurde. Für den denkmalgerechten Ausbau der zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Teilen zerstörten Nikolaikirche hatten Bund und Land im Vorjahr nach Angaben der Staatskanzlei Fördermittel im Umfang von knapp 2,9 Millionen Euro zugesagt. dpa