Stiftung: Einsturzgefährdeter Gutshof soll gerettet werden

Von der Festung bis zur Schmiede reichen die Baudenkmäler in Mecklenburg-Vorpommern, die in diesem Jahr eine Förderung von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bekommen. Der Plan sei, 2022 mindestens 38 Denkmale im Nordosten zu unterstützen, teilte die Stiftung am Montag an ihrem Sitz in Bonn mit. Weitere Projekte seien möglich, wenn zusätzliche Spenden eingingen.

Bonn/Schwerin - Zu den Förderprojekten zählt den Angaben zufolge das Kommandantenhaus der Festung Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Die Festungsanlage gilt als einzige vollständig erhaltene fünfeckige Zitadelle der Renaissance in Norddeutschland. Die Stadt als Eigentümerin ist den Angaben zufolge mit der dringend nötigen Sanierung überfordert. Das Kommandantenhaus mit seiner Ausstellung darf laut Stiftung aus Sicherheitsgründen derzeit nicht betreten werden. Mauerwerksrisse und Verschiebungen bedrohten den Bestand. Im vergangenen Jahr erhielt die Festungsstadt aus dem 16. Jahrhundert eine „nationale Bedeutung“ zuerkannt.

Weitere herausragende Förderprojekte in diesem Jahr sind der Stiftung zufolge in MV der Gutshof Hugoldsdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) aus dem 18. Jahrhundert, der einsturzgefährdet sei und nun erst einmal notgesichert werden soll. Instabil ist den Angaben zufolge auch die aus der Schwedenzeit (17. Jahrhundert) stammende Schlosskapelle in Griebenow bei Greifswald. Sie hat eine ungewöhnliche Form mit 15 Ecken. Auch eine alte Schmiede in Sanitz und das alte Wasserwerk in Malchin sollen Hilfe bekommen. dpa