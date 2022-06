Stimmenthaltung zu Militärausgaben: Kritik an Rot-Rot

Franz-Robert Liskow (CDU). © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Für ihre Stimmenthaltung im Bundesrat zur Aufstockung der Verteidigungsausgaben in Deutschland hat die rote-rote Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns Kritik von der Opposition geerntet. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) habe zwar mit ihren Amtskollegen im Norden gefordert, dass ein großer Teil des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens vom Bund an norddeutsche Werften gehen soll, dem Sondervermögen selbst aber die Zustimmung verweigert.

Schwerin/Berlin - „Damit hat das Land der maritimen Industrie und dem grauen Schiffbau in MV recht unmissverständlich die kalte Schulter gezeigt“, konstatierte CDU-Landes- und Fraktionschef Franz-Robert Liskow am Freitag in Schwerin. Schon kurz nach der mit großer Erleichterung aufgenommenen Übernahme der Wismarer Werft durch den U-Boot-Bauer ThyssenKrupp Marine Systems habe die Linkskoalition „einen ordentlichen Schluck Wasser in den Wein gekippt“.

In der Bundesratssitzung am Freitag hatten die Länder mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit für die Grundgesetzänderung votiert, die das 100-Milliarden-Programm zur besseren Ausrüstung der Bundeswehr ermöglicht. Wie Mecklenburg-Vorpommern hatten sich auch die anderen Länder mit einer Regierungsbeteiligung der Linken - Thüringen, Berlin und Bremen - in der Abstimmung enthalten. Anders als die SPD lehnt die Linke als Juniorpartner in Schwerin die Aufstockung des Wehretats ab. Laut Koalitionsvertrag enthält sich das Land bei Abstimmungen im Bundesrat, wenn beide Regierungspartner uneins sind.

Mit Hilfe des Sondervermögens sollen in den kommenden Jahren etwa neue Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe, Panzer und Munition angeschafft werden. Die Bundesregierung reagiert damit auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Die FDP-Landtagsabgeordnete Sabine Enseleit wertete die Zustimmung zum Milliarden-Programm als „Startschuss für ein Konjunkturprogramm“. Dieses sei dringend nötig und komme auch den Bundeswehrstandorten und der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern zugute. Auch Enseleit kritisierte Rot-Rot für die Stimmenthaltung. Diese sei „ein eindeutiges Signal dafür, wie ernst es die rot-rote Landesregierung mit ihren Wirtschafts- und Arbeitsmarktmaßnahmen meint, und wie wichtig der Fraktion Die Linke der Erhalt von Industriearbeitsplätzen in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich ist“, so Enseleit. dpa