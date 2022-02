Stralsund und Wismar feiern 20 Jahre Unesco-Welterbe

Die alten Hansestädte Wismar und Stralsund ziehen eine positive Bilanz von zwei Jahrzehnten Welterbe. In den Altstädten wohnen heute mehr Menschen und die Zahl der Touristen hat sich verdoppelt.

Stralsund/Wismar - Die beiden Hansestädte Wismar und Stralsund feiern ihre Aufnahme in die Unesco-Welterbeliste vor 20 Jahren von März bis Dezember mit 45 Veranstaltungen. Diese reichen von Führungen über Konzerte, Wettbewerbe, Ausstellungen, Tagungen und Lesungen bis zu Theater- und Filmaufführungen, wie beide Städte am Freitag gemeinsam mitteilten. Das Festjahr steht unter dem Motto „Zwei Städte - ein Erbe“. Die Altstädte von Wismar und Stralsund gelten als Musterbeispiele für mittelalterliche Hansestädte und wurden am 27. Juni 2002 gemeinsam zum Unesco-Welterbe erklärt.

Höhepunkt in Wismar ist den Angaben zufolge die zentrale Eröffnungsveranstaltung zum bundesweiten Welterbetag am 5. Juni. „Wir laden die Welterbe-Familie mit ihren 51 Stätten in Deutschland zum Welterbetag nach Wismar ein“, erklärte Bürgermeister Thomas Beyer (SPD). Die Welterbestätten würden sich am Pfingstsonntag auf dem Marktplatz mit ihren Ständen präsentieren.

Höhepunkt in Stralsund ist demnach ein gemeinsamer Festakt am 27. Juni. In der Kulturkirche St. Jakobi werden dazu unter anderem Vertreter des Landes Mecklenburg-Vorpommern, der Deutschen Unesco-Kommission und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz erwartet.

Beide Städte zogen eine positive Bilanz von zwei Jahrzehnten Welterbe. Rund 90 Prozent der Gebäude in der Altstadt von Stralsund und 95 Prozent in Wismar sind inzwischen saniert, wie es hieß. Der Tourismus hat sich mehr als verdoppelt: Wurden in Stralsund im Jahr 2002 noch 274.397 Übernachtungen gezählt, waren es 2019 - dem letzten Jahr vor der Pandemie - 584.806. In Wismar stieg die Zahl der Übernachtungen den Angaben zufolge von 192.398 im Jahr 2002 auf 415.151 im Jahr 2019. Auch leben heute mehr Menschen in den historischen Stadtkernen. In Stralsund stieg die Zahl der Einwohner dort von 3741 Ende 2002 auf 6173 Ende 2021 und in Wismar von 6381 auf 7269 Ende 2020, wie es hieß.

Stralsunds Stadtoberhaupt Alexander Badrow (CDU) blickt dankbar auf 20 Jahre Unesco-Welterbe zurück. „Die Aufnahme in die Welterbeliste war ein Meilenstein auf dem Weg der Stadterneuerung und zugleich Initialzündung für die weitere Stadtentwicklung“, so Badrow. Der Mehrwert gehe jedoch weit über den Tourismus, über den Wohlstand und die Wirtschaft hinaus. „Es ist vor allem die Zugehörigkeit zu einem großen Ganzen.“ dpa