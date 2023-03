Stralsunder Impfzentrum schließt Mitte März

Teilen

Eine Spritze mit einem Impfstoff. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Auch der Landkreis Vorpommern-Rügen schließt sein Impfzentrum. Der 17. März sei der letzte mögliche Termin für eine Immunisierung gegen das Coronavirus im Stralsunder Impfzentrum, teilte der Landkreis am Dienstag mit. Bei Interesse an einer Schutzimpfung könnten bereits jetzt die Hausärzte als erste Ansprechpartner agieren. Nach dem in MV verfolgten Konzept könne noch bis April eine staatliche Impfstruktur vorgehalten werden.