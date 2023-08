Streit um Jahresabschluss: Klimastiftung in nächster Instanz

Das Klingelschild der Stiftung Klima- und Umweltschutz am Eingang eines Wohn- und Geschäftshauses. © Jens Büttner/dpa

Die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern geht im juristischen Tauziehen um die Herausgabe ihres Jahresabschlusses 2022 an den Rechtsausschuss des Landtags in die nächste Instanz. Das kündigte die Geschäftsführerin der Stiftung, Christin Klinger, am Donnerstag an.

Schwerin - Am Vortag hatte das Verwaltungsgericht Schwerin einen Eilantrag der Stiftung abgewiesen, die sich weigert, die Unterlagen an den Ausschuss abzugeben. Gegen diese Entscheidung ist Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht möglich.

Die Richter argumentierten, dass Daten, die dem Justizministerium als zuständiger Stiftungsaufsicht bereits übermittelt wurden, an den Rechtsausschuss des Landtags weitergereicht werden müssten. Nach Auffassung des Gerichts ist nicht davon auszugehen, dass die Weitergabe der Unterlagen die Stiftung in ihren Rechten verletzt.

Die Mehrheit eines Ausschusses könne laut Landesverfassung zur Kontrolle der Regierung die Vorlage von Akten verlangen. Die geforderte Vorlage der Jahresabrechnung für 2022 betreffe die vom Justizministerium ausgeübte Stiftungsaufsicht. Es sei daher davon auszugehen, dass diese Aktenvorlage der Kontrolle der Regierung diene, begründeten die Richter.

Zwischen Ausschüssen des Landtags und dem Vorstand der Stiftung gibt es immer wieder Auseinandersetzungen um die Herausgabe von Stiftungsunterlagen. Die Abgeordneten dringen auf Aufklärung, welche Mittel die Stiftung wofür bei der Fertigstellung der Erdgasleitung Nord Stream 2 einsetzte. Außerdem wollen sie klären, ob die Politik auf die Geschäfte der Stiftung Einfluss genommen hat. dpa