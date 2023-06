Streit um Löhne im Peenemünder Museum beigelegt

Der Nachbau einer V2-Rakete steht auf der Insel Usedom. © Stefan Sauer/dpa

Vor allem für Ostsee-Urlauber auf der Insel Usedom ist der Besuch im Historisch-Technischen Museum in Peenemünde eine willkommene Abwechslung. Doch sanken die Besucherzahlen über Jahre, mit Folgen auch für die Löhne der Mitarbeiter. Deren Proteste hatten nun Erfolg.

Schwerin/Peenemünde - Die Beschäftigten des Historisch-Technischen Museums (HTM) in Peenemünde auf Usedom bekommen von September an deutlich mehr Geld. Nach monatelangem Ringen um eine tarifgerechte Entlohnung gab die Landesregierung nun grünes Licht. „Ich bin sehr froh, dass ich bei meinem Besuch gemeinsam mit dem Finanzausschuss des Landtags heute eine Lösung präsentieren konnte und die Beschäftigten des HTM Peenemünde nun die Bezahlung erhalten werden, die sie auch verdienen“, erklärte Kulturministerin Bettina Martin (SPD) am Montag am Rande der auswärtigen Ausschusssitzung.

Die knapp 30 Beschäftigten sollen künftig entsprechend den Lohnvereinbarungen für den öffentlichen Dienst bezahlt werden. Das Land stelle rund 400.000 Euro zusätzlich zur Verfügung. „Wir halten Wort“, betonte Martin.

Die oppositionelle CDU begrüßte die Ankündigung, kritisierte zugleich aber das Agieren der Ministerin. Noch Ende April im zuständigen Wissenschaftsausschuss und Ende voriger Woche im Landtag habe Martin jeweils erklärt, man sei in Gesprächen, wisse aber noch nichts Genaues, berichtete die CDU-Landtagsabgeordnete Katy Hoffmeister. Und nun liege plötzlich ein Tarifvertrag vor, über den offenbar auch der HTM-Geschäftsführer erst am Montag informiert worden sei. „Ich empfinde diese Form des politischen Managements als unangemessen“, sagte Hoffmeister.

Der Betriebsrat des Museums hatte immer wieder beklagt, dass in dem mehrheitlich dem Land gehörenden Museum keine Tariflöhne gezahlt würden. Da die Gehälter von den Museums-Einnahmen abhingen, hätten die Mitarbeiter durchschnittlich etwa 30 Prozent weniger verdient als nach Tarif, hieß es vom Betriebsrat.

Damit war die rot-rote Landesregierung in Erklärungsnot geraten. Unter dem Motto „Gute Löhne für gute Arbeit“ hatte sie immer wieder an die Wirtschaft appelliert, tariflich vereinbarte und damit höhere Löhne zu zahlen. Öffentliche Aufträge von Land und Kommunen soll es künftig nur noch geben, wenn die Auftragnehmer ihre Mitarbeiter nach Tarif oder tarifähnlich bezahlen.

Laut Martin wird das international beachtete Museum in Peenemünde auch strukturell und inhaltlich neu aufgestellt. Dazu gehöre die neue Dauerausstellung, in die Bund und Land jeweils fünf Millionen Euro investieren. Das HTM sei wichtiger Bestandteil der Erinnerungskultur. „Das Land als Gesellschafter mit einem Anteil von 51 Prozent nimmt die Verantwortung für diesen historisch so wichtigen Ort sehr ernst“, versicherte die Ministerin.

Die frühere Versuchsanstalt in Peenemünde gilt als größter militärisch-industrieller Forschungskomplex des nationalsozialistischen Deutschlands. Dort wurde am weltweit ersten Marschflugkörper und an der ersten funktionierenden Großrakete gearbeitet. Die dann zwangsweise auch von KZ-Häftlingen gebauten sogenannten Vergeltungswaffen forderten im Zweiten Weltkrieg zahlreiche Opfer. Die Nazis richteten die fliegenden Bomben vor allem auf Großbritannien. Gleichzeitig gilt der Ort als eine Wiege der Raumfahrt. Diese doppelte Bedeutung ist immer wieder Gegenstand von Debatten zum Umgang mit dem Ort. Überlegungen, Peenemünde zum Weltkulturerbe zu erklären und den Ort damit auch touristisch aufzuwerten, waren 2021 wieder fallen gelassen worden. In Hochzeiten hatten jährlich etwa 180.000 Gäste das Historisch-Technische Museum besucht. Solche Zahlen werden seit langem aber nicht mehr erreicht. dpa