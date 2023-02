Studie zu Missbrauch in Kirche: Viele wussten Bescheid

Auf einer Pressekonferenz nimmt Stefan Heße ein Gutachten zu sexuellem Missbrauch entgegen. © Bernd Wüstneck/dpa

In der Katholischen Kirche in Mecklenburg hat es in den Jahren 1946 bis 1989 einer Studie des Universitätsklinikums Ulm zufolge eine Vielzahl von Fällen sexualisierter Gewalt gegeben, von denen zum Teil bereits Kinder im Vorschulalter betroffen waren. Nach Aufrufen seien 40 Betroffene ermittelt worden, heißt es im Abschlussbericht der dreijährigen Untersuchung, die am Freitag in Schwerin vorgestellt wurde.

Schwerin - Man gehe aber von einer sehr viel höheren Dunkelziffer aus. Die Recherchen ergaben demnach zudem 19 Kleriker als Beschuldigte.

Neben Aktenrecherchen wurden für die Studie 13 Betroffene befragt, wie die Ärztliche Direktorin für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik Ulm, Manuela Dudeck, sagte. Sie seien in den 1950er und 1960er Jahren sexualisierter Gewalt von Priestern ausgesetzt gewesen. Viele in der Umgebung der Betroffenen hätten gewusst, was passierte. Dabei habe es sich sowohl um Gemeindemitglieder als auch um Kirchenverantwortliche gehandelt. Die Staatssicherheit habe ihr Wissen um Vorfälle genutzt, um Priester zu Informanten zu machen. dpa