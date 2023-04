Studierende können Semster- in Deutschlandticket umwandeln

Studenten verfolgen im Hörsaal eine Vorlesung. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Statt rund um Rostock können Studierende der Universität Rostock bei Zahlung eines Aufpreises ab 1. Mai in ganz Deutschland Bus und Bahn nutzen. Gegen eine Zuzahlung des Differenzbetrags von 28,40 Euro könnten sie ihr Semesterticket in ein Deutschland-Ticket umwandeln, teilte der Verkehrsverbund Warnow (VVW) am Dienstag mit. Mit weiteren Hochschulen stehe der VVW für eine mögliche Kooperation bereits in Kontakt.

Rostock - Die Beantragung ist den Angaben zufolge über die Website des VVW möglich. Wer sein Deutschland-Ticket ab dem 1. Mai nutzen möchte, sollte bis spätestens zum 23. April die Beantragung vorgenommen haben.

Das Deutschland-Ticket kostet eigentlich 49 Euro pro Monat. Beim Kauf bei einem anderen Anbieter besteht laut VVW für Studierende kein regulärer Anspruch auf Erstattung des Differenzbetrages zum Semesterticket. dpa