Stürme setzten Wäldern zu: Keine Landeshilfen für Besitzer

Vier Stürme in Folge haben in den Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns Schneisen der Verwüstung hinterlassen. Doch „Extremwetterereignisse von landesweiter Tragweite“ waren das nicht, meint die oberste Forstbehörde. Das hat Folgen für die privaten Waldbesitzer.

Schwerin - Waldbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern, deren Bestände durch die jüngsten Stürme in Mitleidenschaft gezogen wurden, können bei der Behebung der Schäden nicht mit staatlicher Hilfe rechnen. Wie Agrarminister Till Backhaus am Mittwoch in Schwerin mitteilte, stuft die oberste Forstbehörde die seit Jahresbeginn registrierten Stürme nicht als „Extremwetterereignisse von landesweiter Tragweite“ ein. Das habe eine aktuelle Datenauswertung ergeben. Somit könnten für Aufräumarbeiten im Wald oder Wiederaufforstungen keine Fördergelder aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz gewährt werden.

In kurzer Folge waren seit Ende Januar die Sturmtiefs „Nadia“, „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ über das Land gefegt und hatten vor allem in den Wäldern ihre Spuren hinterlassen. Der Landesverband des Bundes Deutscher Forstleute hatte von Sturmschäden in kaum gekanntem Ausmaß gesprochen. Das Agrarministerium bezifferte den Umfang mit etwa einer Million Festmeter.

„Die angefallene Schadholzmenge entspricht etwa der Hälfte des regulären Holzeinschlags im Gesamtwald pro Jahr und ist somit bei landesweiter Betrachtung erstmal nicht kritisch zu sehen“, erklärte Backhaus. Ausschlaggebender Punkt für die Entscheidung, keine Extra-Förderung zu gewähren, sei der aktuell gute Holzpreis gewesen. Die hohen Nachfrage lasse erwarten, dass die vorliegenden Holzmengen gut abfließen.

Anders als in den von Dürre und Borkenkäfer-Befall geprägten Vorjahren, als Bund und Länder mit Hilfsprogrammen reagierten, weise das Holz nun eine sehr gute Qualität auf. „Wir gehen daher davon aus, dass sich die Erlössituation der Waldbesitzer im Vergleich zu 2019/2020 wieder deutlich gebessert hat“, erklärte der Minister.

Seien 2018 noch gut 50 Euro pro Festmeter gezahlt worden, seien es 2020 nur noch 39 Euro gewesen. Bis Ende 2021 habe sich der Erlös wieder auf 46 Euro je Festmeter erhöht. Auch wenn der Preisanstieg bei der besonders sturmgeschädigten Fichte nicht ganz so stark ausgeprägt sei, gehen Fachleute den Angaben nach davon aus, dass das Schadholz „gut am Holzmarkt platziert werden“ könne.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es neben dem großen Landesforst rund 40.000 kommunale und private Waldbesitzer mit teils nur kleinen Flächen. Pro Jahr werden laut Agrarministerium rund 1,9 Millionen Festmeter Holz eingeschlagen, etwas mehr als die Hälfte kommt aus den landeseigenen Wäldern. dpa