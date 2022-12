Stürmische Böen an der Küste in Mecklenburg-Vorpommern

Teilen

Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

In Mecklenburg-Vorpommern wird es in den nächsten Tagen windig: Am Donnerstag gibt es bis in den Nachmittag hinein regional Windböen, an der Küste kommt es vereinzelt zu stürmischen Böen. Am Morgen ist es zunächst bewölkt und es regnet, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch im Tagesverlauf bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad.

Schwerin - In der Nacht zum Freitag ziehen wieder vermehrt Wolken auf, es bleibt meist trocken und die Temperaturen sinken auf 5 Grad. Am Freitag zeigt sich ab und zu die Sonne, die Temperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad. Am Nachmittag nehmen die Windböen wieder zu, an der Küste kommt es zu stürmischen Böen.

Auch am Samstag und in der Nacht zu Neujahr bleibt es windig und stark bewölkt: Nachmittags kommt es vereinzelt zu stürmischen Böen, in der Nacht weht mäßiger Wind mit Windböen und stürmischen Böen. Die Temperaturen liegen zwischen milden 10 bis 15 Grad am Tag, in der Nacht zwischen 7 und 10 Grad. dpa