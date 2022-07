Sturmböen beschädigen fast ganze Allee: Sperrung

Teilen

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Nach den Unwettern mit schweren Sturmböen am Montag muss auch an der Mecklenburgischen Seenplatte eine komplette Allee gut eine Woche lang gesperrt werden. Wie ein Sprecher des Landesamtes für Straßenbau Rostock am Mittwoch sagte, hat der Sturm östlich von Jürgenstorf fast alle 400 Linden an der Landesstraße 203 stark beschädigt. Experten haben bei einer Begehung jetzt festgestellt, dass an mehr als 300 Bäumen Gefahr aus den Baumkronen droht.

Jürgenstorf - Arbeiter müssten mit Hubtechnik die Kronen von geschädigten Ästen befreien, weshalb eine Vollsperrung nötig ist.

Über Mecklenburg-Vorpommern war von Montagabend bis Dienstagfrüh eine Unwetterfront mit Gewittern, kräftigem Regen und Sturmböen hinweggezogen, die örtlich Windstärke zehn und damit knapp 100 Stundenkilometer erreichten. Durch die dichte Belaubung bieten die Bäume derzeit eine große Angriffsfläche, wie Experten einschätzten.

In der Nähe von Jürgenstorf in Rottmannshagen an der L203 war auch das Dach einer Scheune abgedeckt worden. Auch in Vorpommern musste bei Düvier eine Straße gesperrt werden, weil dort ebenfalls mehr als 100 Linden beschädigt worden waren. dpa