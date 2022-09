Suche nach Brandstiftern nach Feuer in Fahrzeughalle

Nach dem Großfeuer in einer ehemaligen Fahrzeughalle eines Betriebes in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) sucht die Polizei nach Brandstiftern. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Brand am Samstag im Ortsteil Berndshof anscheinend vorsätzlich gelegt worden sei, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Eine technische Ursache sei von erfahrenen Ermittlern ausgeschlossen worden.

Ueckermünde - Das Feuer hatte am Wochenende die fünf Meter hohe und aus mehreren Segmenten bestehende Halle schwer beschädigt.

Nach Angaben der Polizei waren in der Halle unter anderem alte Reifen und Müll gelagert, es entstanden große Hitze und schwarzer Qualm. Mehrere Feuerwehren brachten das Feuer bis Sonntagmorgen unter Kontrolle und verhinderten, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude und Firmen übergriffen. Der Standort in Berndshof gehört zu einem Gewerbegebiet am Ostufer des Stettiner Haffs. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung, die Schadenshöhe stehe noch nicht fest. dpa