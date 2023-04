Tätersuche nach Raubüberfall auf Bäckerei-Lieferanten

Teilen

Auf einer Landstraße bei Neubukow steht nach einem Überfall ein Lieferfahrzeug einer Backfirma, das Backwaren und Bargeld dabei hatte. © Bernd Wüstneck/dpa

Nach dem Überfall auf ein Lieferfahrzeug einer Backkette bei Neubukow laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Noch war die Fahndung nicht erfolgreich. Eins schließt die Polizei aber so gut wie aus.

Neubukow - Einen Tag nach dem Überfall auf einen Bäckerei-Transporter in der Region Neubukow (Landkreis Rostock) sind die Täter weiter auf der Flucht. Trotz Einsatzes eines Fährtenhundes und großräumiger Fahndung wurde das rote Fluchtfahrzeug der Verdächtigen noch nicht entdeckt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Rostock sagte. Nach Angaben des 31-jährigen Fahrers des Lieferfahrzeuges sollen ihn zwei Männer am Montagmorgen zwischen Neubukow und Rerik mit Waffengewalt und einem auf der Straße ausgelegten schmalen Nagelbrett gezwungen haben, sein Fahrzeug zu stoppen.

Danach wurden Einnahmen gestohlen, die bei der Belieferung mehrerer Filialen einer größeren Bäckereikette mitgenommen worden waren. Nach Einschätzung der Polizei wurden zwischen 10.000 und 20.000 Euro erbeutet. Backwaren, die der 31-Jährige ebenfalls im Transporter hatte, wurden nicht gestohlen. Der Fahrer, der allein unterwegs war, soll einen Schock erlitten haben. Er habe angegeben, von zwei Tätern mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein.

Das weiße Lieferfahrzeug war nicht als Firmenauto erkennbar. Danach flohen die Täter in einem roten Auto älteren Baujahres, das keine Kennzeichen gehabt haben soll. Verletzt wurde niemand. Polizisten sicherten Spuren am Fahrzeug und am Tatort. Diese würden ausgewertet und weitere Hinweise überprüft, hieß es. Einen Zusammenhang mit anderen Überfällen auf Geldtransporter, wie kürzlich in Lübeck oder bei Gützkow in Vorpommern, sehen Ermittler bisher nicht. dpa