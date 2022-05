Tag der Städtebauförderung: Auftakt in Rostock

Teilen

Zum Auftakt des bundesweiten Tages der Städtebauförderung wird Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) am Samstag ein Quartiersfest in Rostock besuchen. Gemeinsam mit Christian Pegel (SPD), dem Bauminister Mecklenburg-Vorpommerns, und Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) will Geywitz einen neuen Bürgerpark im Stadtteil Toitenwinkel einweihen.

Rostock - Allein in Rostock hat der Bund nach Angaben des Bundesbauministeriums seit 1991 rund 125 Millionen Euro für die Städtebauförderung bereitgestellt.

Der bundesweite Tag der Städtebauförderung findet seit 2015 jedes Jahr als Gemeinschaftsinitiative des Bundesbauministeriums, der Länder, des Deutschen Städtetages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes statt. Nach Angaben des Ministeriums sind insgesamt 565 Städte und Gemeinden an dem Aktionstag beteiligt, der den Angaben zufolge zeigen soll, wie „mit Mitteln der Städtebauförderung und unter Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger attraktive Quartiere, Stadt- und Ortsteilzentren“ entstehen. dpa