Taizé empfängt Gäste aus Europa zum Jugendtreffen in Rostock

Teilen

Zum Auftakt des 45. Europäischen Jugendtreffens der christlich-ökumenischen Taizé-Gemeinschaft sind im Laufe des Mittwochs junge Menschen aus zahlreichen Ländern Europas in Rostock eingetroffen. Viele Gruppen seien mit Bus und Bahn angereist, so ein Sprecher. Am Abend steht am zentralen Veranstaltungsort der HanseMesse ein erstes gemeinsames Abendgebet auf dem Programm.

Rostock - Zu dem bis Sonntag dauernden Jugendtreffen werden 4000 junge Erwachsene aus 49 Ländern erwartet. Hinzu kommen 1000 Tagesgäste. Die von auswärts anreisenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in Rostock und Umgebung bei Hunderten Gastfamilien an insgesamt 36 Gastorten untergebracht. Die überwiegende Mehrzahl der Gäste kommt mit 2600 aus Deutschland, gefolgt von Polen (650), Kroatien (250) und Frankreich (240). Am Freitag nimmt Altbundespräsident Joachim Gauck an dem Treffen teil.

Die in Mecklenburg-Vorpommern für Kirchen und Glaubensgemeinschaften zuständige Europa- und Kulturministerin Bettina Martin (SPD) hatte die ökumenische Zusammenkunft als ein wichtiges Zeichen des Friedens, der Verständigung und Versöhnung in der aktuell krisenhaften Zeit bezeichnet. Auch Martin wird am Freitag an einem Workshop teilnehmen.

Der Schweizer Roger Schutz hatte die Gemeinschaft im ostfranzösischen Taizé während des Zweiten Weltkriegs gegründet. Frère Roger wurde 2005 von einer psychisch kranken Frau erstochen. Sein Nachfolger als Prior der Kommunität, der 90 Brüder aus mehr als 30 Nationen angehören, ist der in Nördlingen geborene und in Stuttgart aufgewachsene Bruder Alois Löser. Die Gemeinschaft von Taizé ist bekannt für ihre eingängigen Gesänge, die in viele Sprachen übersetzt wurden. dpa