Taizé-Treffen Rostock: Gastgeber für junge Menschen gesucht

Zum 45. Europäischen Jugendtreffen der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé in Rostock und der umliegenden Region werden bis zu 8000 junge Menschen erwartet. Die Teilnehmer aus ganz Europa werden vom 28. Dezember bis 1. Januar gemeinsam beten, singen und sich austauschen. Die heiße Vorbereitungsphase habe begonnen. „Wir suchen nun Quartiere und Gastgeber“, sagte Frére Richard von der Ordensgemeinschaft am Freitag bei einer Pressekonferenz in Rostock.

Rostock - Die Jugendlichen bringen den Angaben zufolge Schlafsack und Isoliermatte selbst mit. Notwendig seien lediglich zwei Quadratmeter Fläche auf Teppich oder Holz, vier Frühstücke und wenn möglich ein Mittagessen am 1. Januar.

Das Treffen an sich stehe unter keinem offiziellen Thema. „Das Hauptthema sind die Menschen, die sich begegnen, die Gastgebenden und die Jugendlichen aus ganz Europa“, betonte Frére Richard. Das Treffen wird von der katholischen und der evangelischen Kirche, der Stadt Rostock und dem Landkreis Rostock unterstützt. dpa