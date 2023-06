Tarifabschluss für Obst- und Gemüseindustrie in MV

Ein Einkaufskorb mit Obst und Gemüse steht in einem Supermarkt. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Die rund 2200 Beschäftigten der Obst- und Gemüseindustrie in Mecklenburg-Vorpommern bekommen mehr Geld. Nach zwölf Warnstreiks in verschiedenen Unternehmen der Branche im Mai und Juni sei am Donnerstagabend ein Tarifabschluss erreicht worden, teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Freitag mit.

Neubrandenburg - Demnach bekommen die Beschäftigten 1700 Euro Inflationsausgleich in zwei Schritten - 1200 Euro im Juli 2023 und 500 Euro im April 2024. Außerdem gebe es für alle Beschäftigten zum 1. August ein Lohn- und Gehaltsplus von 250 Euro sowie eine weitere Anhebung der Entgelte um 5,5 Prozent zum 1. April 2024. Die Laufzeit des Tarifvertrags betrage 24 Monate bis zum 31. März 2025.

Für den Ecklohn bedeute der Tarifabschluss in den 24 Monaten ein Plus von insgesamt 8750 Euro, hieß es. Der Ecklohn ist das Entgelt in einer mittleren Facharbeitergruppe. Laut NGG richten sich in MV auch mehrere nicht tarifgebundene Unternehmen der Branche nach dem Vertrag. dpa